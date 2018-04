Destiny 2 – Warmind Expansion und Roadmap erklärt

Destiny 2 steckt auch nach einer Vielzahl an Updates, noch immer in einem Tief. Gestern hat Bungie die Roadmap für das Jahr aktualisiert und die Warmind Expansion thematisiert.

Destiny 2 gibt Details zur Zukunft bekannt

Nach Bungies aktualisiertem Plan soll am 8. May die neue Expansion veröffentlicht werden, die den Namen “Warmind” tragen wird. Zusammen damit soll auch Update 1.2.0 erscheinen und unter anderem Private Matches, Exotic Weapon Masterworks etc. ins Spiel bringen. Ob einige dieser Änderungen etwas an der aktuell unverändert angespannten Lage ändern können, bleibt abzuwarten. Im Sommer wird es außer einem neuen Event nicht viel geben, bevor dann im September die vermeintlich große Erweiterung erscheinen sollte. Am 24. April soll die Warmind Erweiterung in einem Livestream auf Bungies Twitch Kanal, vorgestellt werden.

