BlazBlue: Cross Tag Battle – Erhält Collectors Edition in Nordamerika

Der 2D-Prügler von Arc System Works vereint Figuren aus dem BlazBlue, Persona, Under Night In-Birth und RWBY Universum. Nun wurde ebenfalls bekannt gegeben, dass es für den nordamerikanischen Markt auch eine Collectors Edition geben wird. Diese beinhaltet:

Das Spiel für PS4/Nintendo Switch

Ein Steelbook

Ein 52-seitiges Softcover Artbook

Eine Soundtrack CD mit 15 Tracks

4 Acryl Stands, die Figuren aus dem Spiel zeigen

Ein Preis wurde noch nicht veröffentlicht, aber falls ihr das Spiel ab dem 4. Mai vorbestellt, erhaltet ihr noch einen Mini Soundtrack mit 7 Tracks.

Hier seht ihr den vor kurzen veröffentlichten englischen Trailer.

BlazBlue Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und Asien für PS4, Nintendo Switch und Steam. In Nordamerika am 5. Juni und Europa im Sommer 2018.

Quelle: Siliconera