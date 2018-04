Banner Saga – Teil 3 mit Erscheinungsdatum und Trilogy Bonus Edition angekündigt

Das Finale der Banner Saga Trilogie erscheint am 24. Juli digital für PS4, Xbox One und PC. Darüber hinaus veröffentlicht Publisher 505 Games eine Retailfassung, die Teil 1-3 beinhaltet.

Retailfassung mit allen drei Teilen

Die The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition titulierte Collection erscheint am 24. Juli in Nordamerika und am 27. Juli in Europa. Neben den drei Spielen erhaltet ihr, einen “Best of” Soundtrack, ein Mini-Artbook, ein Collectible-Poster und das Ingame-Item “Horn of Lichbaen”.

Alle 3 Titel sollen im Verlauf des Jahres noch für die Nintendo Switch erscheinen. Ein Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt gegeben.

Hier die beiden neuen Trailer.

Quelle: Gematsu