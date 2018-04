The Witcher 3 – HDR Patch für PS4 und PS4 Pro ist da

CD Projekt Red hat schon seit einiger Zeit, an einem HDR und 4K Update für The Witcher 3 gebastelt. Zumindest der HDR Part ist jetzt fertig und verfügbar.

Wie die Entwickler jetzt bekanntgegeben haben, ist der HDR Patch jetzt für PS4 und PS4 Pro verfügbar. Neben dem HDR Support kommt der Patch aber auch mit einigen weiteren Updates für das Mega RPG. Unter anderem sollen die Performance als auch die Stabilität verbessert worden sein. Zudem soll es kleinere Fixes in der Lokalisierung geben sowie visuelle Verbesserungen. Der 4K Support ist aktuell noch immer in Arbeit und wird wohl später nachgereicht.

A new patch for The Witcher 3: Wild Hunt on PS4 and PS4 Pro is now available – thank you for your patience! The most notable changes are introduction of HDR and stability improvements, related to crashes experienced by players.

Full list of changes: https://t.co/Va3ewIG2fK pic.twitter.com/PvSZOvf00K

— The Witcher (@witchergame) 11. April 2018