The Lost Child – Neuer Astrals Trailer veröffentlicht

NIS America wird in diesem Sommer das Dungeon RPG in der Welt von El Shaddai, The Lost Child, hier veröffentlichen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zu den Astrals, die es zu zähmen gilt.

Neuer Trailer zu The Lost Child

Im Dungeon RPG von Kadokawa Games werdet ihr eine Menge von Engeln und Dämonen auf eure Seite ziehen müssen. Der aktuelle Trailer gibt euch einen kleinen Ausblick, welche Gestalten und Wesen auf warten werden. In Europa wird der Titel am 22. Juni für PS4 und Switch sowohl digital als auch im Handel erscheinen. Zusätzlich wird das Spiel auch auf Playstation Vita erscheinen, allerdings nur digital.

Quelle: NIS America (via Youtube)