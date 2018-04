Yo-kai Watch 4 – Neuer Teil der Monstersammelreihe kommt auf die Switch

Ein neues Pokémon befindet sich bereits für die Nintendo Switch in Entwicklung, nun kommt eine weitere Handheld-Reihe auf die Hybridkonsole. Yo-kai Watch 4 wurde im japanischen Famitsu-Magazin für die Switch angekündigt. Entwickler Level-5 hält sich mit Informationen über das Spiel jedoch derzeit ein wenig zurück.

Release noch in diesem Jahr

Viel ist also nicht über Yo-kai Watch 4 bekannt. Level-5 kündigte lediglich an, dass es in diesem Jahr erscheinen soll und dass Charaktere aus dem Anime vorkommen sollen. Level-5 CEO Akihiro Hino versprach zudem, dass viele Inhalte im neuen Teil ein Upgrade erhalten werden und die Fans überraschen sollen.

Quelle: siliconera