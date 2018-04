God of War – Details zu Schwierigkeitgraden und Immersion Mode

Nicht mehr lange, bis wir mit Kratos in God of War die Axt schwingen dürfen. Im Team Blog enthüllten die Entwickler neue Details zu den Schwierigkeitsgraden und dem Immersion Mode.

God of War für jeden Geschmack

Für Spieler, die hauptsächlich die Story verfolgen wollen, wird es den “Give Me A Story” Level geben. Hier könnt ihr euch deutlich mehr Fehler erlauben und Kämpfe sind weniger anspruchsvoll. Mit “Give Me A Balanced Experience”, bekommt ihr genau das und damit auch den empfohlenen Level. “Give Me God of War” ist dabei den härteren Schwierigkeitsgraden gleich und stellt euch vor eine echte Herausforderung. Darüber hinaus wird es auch einen Immersion Modus geben, der es euch ermöglicht, fast die gesamte UI zu deaktivieren oder nur bestimmte Elemente nach Wunsch anzeigen zu lassen.

Quelle: godofwar.playstation.com