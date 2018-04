Ubisoft – Entwickler eröffnen weiteres Studio in Kanada

Dass Ubisoft aktuell sehr erfolgreich ist, kann keiner leugnen. Der Publisher und Entwickler ist ein Paradebeispiel für wirtschaftliches Wachstum.

Neues Studio soll in Winnipeg, Kanada eröffnet werden

Ubisoft plant in die Provinz Manitoba zu investieren. In einem Zeitraum von fünf Jahren will das Studio ca. 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Nebst den Teams aus Toronto, Quebec, Halifax, Montreal und Saguenay bildet das neue Team in Winnipeg die Ubisoft Canadian Studios. Der Standort in Winnipeg übernimmt die Rolle als Co-Entwickler für AAA-Titel. Hauptaugenmerk liegt dann auf der Entwicklung von neuen Technologien und Entwicklerwerkzeugen. Das neue Studio reiht sich somit in ein Netzwerk von über 13.000 Mitarbeitern ein, welche in über 30 Ländern vertreten sind.

Quelle: Ubisoft