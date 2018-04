BlizzCon 2018 – Die Vorbereitungen sind im Gange

Es ist wieder soweit. Blizzard lädt zur alljährlichen Hausmesse, der BlizzCon ein.

Bleibt ein Weilchen und hört zu

Es dauert zwar noch ein Wenig, aber dennoch beginnt bald der Vorverkauf für die heißbegehrten Tickets. Am 10. sowie am 12. Mai diesen Jahres können die Karten ergattert werden. Wem der Weg ins weit entfernte Anahaim in Südkalifornien zu weit ist, der kann sich ein Virtual Ticket sichern. Mit diesem Zugang kann die BlizzCon gemütlich von zu Hause aus verfolgt werden. Dabei sind alle Shows, Interviews oder Challenges mit inbegriffen und können auch später per VoD angesehen werden. Zudem winken kultige in Game-Goodies für alle aktuellen Blizzard Spiele, wie etwa Pets für Diablo 3 und World of Warcraft oder Skins für eure Helden bei Overwatch. Die BlizzCon findet vom 2. bis 3. November 2018 statt.

Quelle: Pressemeldung