LawBreakers – Entwickler sprechen über die Zukunft des Arena-Shooters

LawBreakers wurde leider nicht der gewünschte Erfolg, den sich die Entwickler von Boss Key Productions wohl vorstellten. Nach einer mehrmonatigen Funkstille haben sich die Verantwortlichen nun noch einmal zu der Zukunft des Spieles geäußert. So habe man dreieinhalb Jahre an dem Spiel gearbeitet und man möchte das Projekt nicht einfach still in der Ecke liegen lassen. Ein zweites Leben soll schon bald eingehaucht werden. Allerdings wird derweil auch schon an einem weiteren Spiel gearbeitet, so die Entwickler.

Die Zukunft von LawBreakers

“Der Fakt ist, dass LawBreakers daran gescheitert ist ausreichend Publikum zu finden, um die nötigen Gelder zu generieren, um es in der Art am Laufen zu halten, die wir ursprünglich geplant und erwartet hatten. Und obwohl ein Wechsel zu Free-to-Play die einfachste Änderung zu sein scheint, die man machen kann, benötigt eine Veränderung dieser Größe einen Publishing-Plan und Ressourcen, um dies zu machen”, heißt es seitens der Entwickler.

Wir sind gespannt, wie es mit LawBreakers weitergehen wird.

Quelle: bosskey.com