Ghost Recon Wildlands – Crossover mit Splinter Cell angeteasert

Ubisoft veröffentlichte kürzlich einen neuen Teaser für zusätzliche Inhalte in Ghost Recon Wildlands. Am morgigen 9. April soll mehr über die neue Mission “The Call” bekannt gegeben werden, doch bereits der Teaser sorgt bei Fans für große Vorfreude, denn offensichtlich wird hier ein Crossover mit der Splinter Cell-Reihe angedeutet. Sam Fisher höchstselbst wird im Trailer auf eine neue Mission geschickt.

Ruf die Ghosts

Im Teaser bekommt Sam Fisher einen Anruf von “Paladin”, von der er auf eine Mission in Bolivien beordert wird. Fisher deutet an, dass er zusätzliche Feuerkraft benötigen wird und erwähnt, dass er Freunde in der Nachbarschaft hat. “Ruf die Ghosts”, sagt er. Ob ein Crossover zwischen Splinter Cell und Ghost Recon Wildlands eventuell auch einen neuen Teil der Agentenreihe bedeuten könnte, lässt sich nur vermuten. Weitere Details soll es wie erwähnt morgen geben.

Quelle: Ubisoft North America via Youtube