Dragon Quest XI – Neues zur Switch und 3DS Version

Erst vor wenigen Tagen haben wir das finale Releasedatum für Dragon Quest XI in Europa erfahren. Neben der Vorfreude gab es aber auch eine Enttäuschung für 3DS und Switch Besitzer. Jetzt hat sich Square Enix dazu geäußert.

Die Switch Version von Dragon Quest XI basiert auf der PS4 Version

In einem Interview enthüllte Producer Hokuto Okamoto, dass die Switch Version die PS4 Version als Basis nutzen wird. Natürlich wird man hier Anpassungen an die Hardware vornehmen müssen. Auch äußerte sich Okamoto zum Release der Switch Version, die erst viel später erscheinen soll. Grund hierfür ist, dass erst seit kurzem das Switch SDK von der Unreal Engine 4 unterstützt wird. Da das Original des Spiels aber noch auf dem Vorgänger aufbaut, muss jetzt erst die Engine an UE4 angepasst werden, was einiges an Zeit beansprucht. Die 3DS Version hingegen wird hier nie erscheinen, da sie einen Rückblick auf die vergangenen Titel ermöglicht und die Entwickler der Meinung waren, westliche Spieler könnten hiermit weniger anfangen da die Reihe hier nie dauerhaft vertreten war.

