Battle Chasers: Nightwar – Erscheint für Nintendo Switch

Nachdem bereits Besitzer von PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Genuss von Battle Chasers: Nightwar kommen durften, werden nun auch Besitzer der Nintendo Switch-Konsole versorgt. Denn laut THQ Nordic erscheint am 15. Mai 2018 das Rollenspiel im Stil klassischer JRPGs für Nintendos Hybridkonsole. Der Titel bietet laut den Entwicklern Dungeon Crawling, rundenbasierte Taktikkämpfe und eine epischer Geschichte. Bereits 2015 wurde das Spiel im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne mit 14.175 Unterstützern entwickelt und es gelang dem Team von Airship Syndicate, ein Spiel zu erschaffen, das als Hommage an berühmten Konsolen-Games wie Final Fantasy oder Chrono Trigger gedacht ist.

Worum geht es bei Battle Chasers: Nightwar?

Battle Chasers: Nightwar ist ein von den Genregrößen und den Comics der 90er inspiriertes Rollenspiel. Ausgedehnte Ausflüge in Dungeons, rundenbasierte Kämpfe im klassischen JRPG-Format und eine komplexe Geschichte, die durch Erforschung der Welt vorangetrieben wird, sorgen für Unterhaltung. Herausfordernd ist besonders das traditionelle, rundenbasierte Kampfsystem mit dem einzigartigen Manaüberladungs-System und „Battle Bursts“. Die riesige Spielwelt steckt voller versteckter Dungeons, die Rätsel, Geheimnisse und seltener Bosse auffahren, und alles taktische Geschick des Spielers verlangen, um siegreich zu sein. Stellen Sie eine Gruppe von sechs Helden aus den Battle Chasers-Comics zusammen, jeweils mit anderen Fähigkeiten, Vorteilen und Gegenständen.

Quelle: THQ Nordic (via Pressemeldung)