Watch Dogs – Dritter Teil in Arbeit?

Manchmal macht eine K.I. mehr als sie eigentlich soll. So auch mit Ubisofts virtuellem Assistent “Sam” geschehen.

K.I. teasert versehentlich Watch Dogs 3 an

Bei “Sam” handelt es sich um eine K.I., welche als Assistent für Ubisoft Club-Mitglieder entwickelt wird. Zur Zeit ist “Sam” nur als BETA in Kanada verfügbar. Dort hat sie in einem Chat verraten, dass die Entwicklung von Watch Dogs 3 in vollem Gange ist. Vor einiger Zeit wurde auch schon was auf dem Ubisoft Twitter-Account angedeutet. Jedoch wurde der Tweet bereits wieder gelöscht. Hier haben wir noch einen Ausschnitt aus besagtem Chatprotokoll mit Sam:

Quelle: Xbox Dynasty