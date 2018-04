One Piece World Seeker – Sanjis Brüder als neue Charaktere enthüllt

Es sind schon so einige Charaktere bekannt, die im kommenden Open World Abenteuer One Piece World Seeker vorkommen werden. Während man lediglich Luffy steuern wird, so trifft man doch auf einige bekannte Gesichter aus der Welt von One Piece. Nun wurden im Weekly Shonen Jump Magazin drei Charaktere enthüllt, welche in der Story des Manga und Anime recht aktuell sind: Sanjis drei Brüder.

Eins, zwei und vier

In der aktuellen Arc der One Piece-Story haben wir Sanjis Familie kennengelernt, zu denen auch seine drei Brüder Ichiji, Niji und Yonji zählen. Sie sind emotions- und rücksichtslose Soldaten der Germa 66 Armee, angeführt von ihrem Vater. Welche Rolle sie in One Piece World Seeker einnehmen werden, ist bislang nicht bekannt.

Quelle: shonengamez