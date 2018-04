Yakuza 6 – Unboxing der After Hours Premium Edition

Yakuza 6 ist nicht mehr fern und die Glücklichen, die sich eine After Hours Edition sichern konnten, bekommen jetzt einen ersten Blick auf die Inhalte.

Yakuza 6 After Hours Edition im Unboxing

Der sechste Teil wird die Geschichte um Kiryu Kazuma abschließen. Die After Hours Edition bringt neben dem Spiel noch einige Goodies für Fans mit sich. Neben dem Spiel befinden sich zwei 280ml Bargläser, zwei Eissteine, zwei Untersetzer und ein Hardcover Artbook, alles kommt in dabei in einer Sammlerbox. In einem Unboxing Video präsentiert Sega euch die Inhalte der Edition, die aktuell bei den meisten Händlern vergriffen.

Quelle: Sega (via Youtube)