Vampyr – Düsterer Story-Trailer

Fans warten nun schon eine ganze Weile auf den neuen Rollenspielhit Vampyr, im Sommer soll es endlich soweit sein. Nun gibt es einen Storytrailer, welcher die Wartezeit etwas erleichtern soll. In diesem wird uns, untermalt von einem Cover von “(Don’t Fear) the Reaper”, unser Protagonist und die Welt, in die er gestoßen wird, etwas näher vorgestellt.

Mysterien, Kriege und das Übernatürliche

Passend zur Thematik des Spiels ist der Storytrailer von Vampyr düster und melancholisch. Im Spiel geht es um Jonathan Reid, ein Arzt, welcher 1918 vom Krieg zurückkehrt und schließlich in einen Vampir verwandelt wird. Geplagt vom Durst nach Blut und verfolgt von Vampirjägern stößt er auf einige seltsame Fälle, während er versucht, ein Heilmittel für sein Leiden zu finden. Vampyr erscheint am 5. Juni für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Izuniy via Youtube