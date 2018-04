Spyro Reignited Trilogy – Spyros Rückkehr ist offiziell

Das Spyro zurückkehren würde, war ja absolut keine Überraschung mehr, nachdem Crash Bandicoot einen Rekord nach dem anderen brechen konnte. Nach Monaten endloser Leaks ist es nun aber offiziell, Spyro Reignited Trilogy bringt den Drachen zurück.

Rettet die Drachen in Spyro Reignited Trilogy

Die ersten drei Teile, Spyro The Dragon, Spyro 2 Gateway to Glimmer und Spyro Year of the Dragon, werden komplett überarbeitet. Der optische Unterschied zu den Originalen fällt dabei ähnlich groß aus wie schon beim Crash Remaster. Zum 20. Geburtstag des lila Drachen wird der Titel am 21. September für PS4 und Xbox One erscheinen. Macht euch also bereit für eine feurige Rückkehr.

Quelle: Activision (via Pressemeldung)