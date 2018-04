Spyro Reignited Trilogy – Screenshots, Packshot und Releasetermin geleakt

Nachdem die Gerüchteküche gar nicht erst kalt wurde, warf selbst Activision noch ein wenig Salz in die Suppe. Erst gestern wurde auf dem Spyro-Twitteraccount ein weiterer Teaser veröffentlicht, der einen beeindruckenden Crash Bandicoot zeigt. Sieht man etwas genauer in die Spiegelungen seiner Augen, erkennt man eindeutig den lila Drachen. Auch die Kollegen von IGN bekamen in den letzten Tagen Post mit einem ominösen Ei, welches in Kürze wohl schlüpfen will.

Spyro Remaster Collection mit Screenshots und Releasetermin für PS4

Mittlerweile listet Amazon Mexico die Spyro Reignited Trilogy zum 21. September 2018 für PlayStation 4. Damit dürfte klar sein, dass das Remaster nun offiziell existiert und auch schon im Frühherbst in den Handel kommt. Entwickelt wird das Spiel von Toys for Bob, die bereits Erfahrung mit Skylanders haben. Doch damit noch nicht genug, in einem Forumpost auf Resetera.com wurden sowohl der Packshot, als auch erste Screenshots inklusive Vergleich zur Originalversion gepostet. Dies möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten:

