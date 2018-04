Dragon Quest Builders 2 – Details zum Multiplayer

Die Dragon Quest Reihe nimmt in den letzten Jahren immer mehr Fahrt auf außerhalb Japans. Dragon Quest Builders 2 soll dabei an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen.

Erste Details zum Dragon Quest Builders 2 Multiplayer

Wie bereits im Vorgänger, sollt ihr auch im zweiten Teil die Möglichkeit haben als männlicher oder weiblicher Charakter, zu spielen. Als Abkömmlinge des Builders aus dem ersten Teil, werdet ihr diesmal aber nicht alleine das Abenteuer bestreiten. Die gesamte Story soll nämlich im Vier-Spieler Multiplayer spielbar sein. Zu viert werdet ihr also auf einer verlassenen Insel euren neuen Außenposten aufbauen können. Der japanische Untertitel, “God of Destruction Malroth and the Vacant Island”, deutet zudem auf die Rückkehr des Gegenspielers aus Dragon Quest 2 hinzudeuten.

Quelle: Gematsu