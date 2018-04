Spider-Man – Spidey schwingt im September auf die PS4

Nachdem Game Informer exklusiv über Spider-Man berichten durfte, blieb ihnen natürlich auch die Ehre, das Releasedatum anzukündigen. Jetzt wissen wir also wann Spidey seine Netze auf der PS4 spinnen wird.

September ist Spider-Man Zeit

Das neue Game von Insomniac mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft wird am 7. September bei uns erscheinen. Neben dem Release wissen wir aber auch mehr zu dem verschiedenen Versionen in denen der Titel erscheinen wird. Neben der Basisversion wird es auch eine Digital Deluxe Version geben. Diese wird Zugang zu nachträglich erscheinendem DLC sowie einigen Skins bieten und soll etwa 80€ kosten. Die Collectors Edition soll 150€ kosten und alles bieten was auch die Digital Deluxe bietet plus eine Spidey Statue, ein Artbook sowie ein Steelbook.

Quelle: PlayStation Blog