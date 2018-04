So findet ihr den Horrorclown Pennywise aus ES als Easter-Egg in Far Cry 5

Nachdem Far Cry 5 nun schon gut eine Woche auf dem Markt ist, gibt es immer mehr Hinweise zu verschiedensten Easter-Eggs. Auch wenn in Hope County der verrückte Sektenführer Joseph Seed mit seiner Sekte Eden’s Gate für Unruhe sorgt, haben die Entwickler von Ubisoft Montreal es sich nicht nehmen lassen und diverse Überraschungen in das Spiel integriert. Unteranderem hielt auch Horrorclown Pennywise aus dem Stephen King Roman “ES” Einzug in Hope County.

Roter Ballon aus ES in Far Cry 5

Der Clown ist ein dämonisches Wesen, welches Kinder entführt. Da die im letzten Jahr gezeigte Neuverfilmung diverse Rekorde aufstellte, durfte der bekannte Ballon aus dem Film natürlich nicht fehlen. Das erste Easter-Egg befindet sich nordwestlich der Rye & Sons Aviation bzw. von den Kornkreisen aus östlich. Dort gibt es einen Eingang in die Kanalisation. Wie sollte es anders sein: An dem Gitter hängt ein roter Luftballon, das Erkennungszeichen von Pennywise. Übrigens haust dieser in der Kanalisation der fiktiven Stadt Derry, weshalb hier die Parallele ziemlich gut getroffen wurde.

Im O’Haras Haunted House wartet Pennywise

Das zweite Easter Egg findet ihr nordwestlich von Dead Man’s River bzw. westlich der Ghost-Cat-Mine in der Region von Faith. Dieser Ort ist eine Grusel-Scheune, in der diverse Jump Scares auf euch warten. Allerdings müsst ihr die Missione “Prepper Stash” abschließen, um an das Easter Egg zu kommen. Zuerst klettert ihr in den zweiten Stock des Hauses und schaltet den Strom ab. Daraufhin betretet ihr die Scheune, in der es reichlich spukt. Auf dem Dachboden befindet sich ein Gruselkabinett, in dem ein alter Freund auf euch wartet. Zusätzlich warten noch ein paar nette Gegenstände auf euch und eine Nachricht auf dem Sofa verweist auf den Horrorclown Pennywise. An dieser Stelle ist ebenfalls ein roter Ballon. Kleiner Tipp: Geht bloß ans Telefon. 😉

Quelle: Dr.Knobs via Twitter, TheRoyalGorilla via YouTube, gamez.de