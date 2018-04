Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass zwei weitere Charaktere der Riege von MY HERO Game Project hinzugefügt werden. Nun gab es eine offizielle Bestätigung seitens des Publishers. Denn der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment hat für den Titel MY HERO Game Project weitere Charaktere angekündigt, die den Weg ins Spiel finden werden. Bei den neuen Charakteren handelt es sich Stain und Shota Aizawa, die zusammen mit dem Spiel noch in diesem Jahr für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen werden.

Was haben die neuen Helden auf dem Kasten?

Der Heldenkiller Stain kann seine Gegner paralysieren, indem er Proben ihres Blutes aufnimmt. Er leckt das Blut von seinen Messern, um seine Macke zu aktivieren. Was ist ihm in seinem Leben wiederfahren, dass er so einen Hass auf Helden entwickelt hat? Shota Aizawa, auch bekannt als Eraser Head ist ein professioneller Held und Lehrer der Klasse 1-A an der U.A.. Seine Macke ermöglicht es ihm die Kräfte Anderer zu annullieren, indem er sie ansieht.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Pressemeldung)