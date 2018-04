GTA Online – Zielscheibenrennen, der Vapid Caracara und mehr

Ab heute können sich Spieler von GTA Online auf viele Neuerungen freuen. Denn neben neuen Inhalten wie dem Zielscheibenrennen, in denen sich Teams mit je zwei Spielern herausfordern, können bei diesem neuen Modus die ganze Woche doppelte GTA$ und RP erhalten werden.

Im neuen Modus Zielscheibenrennen schnallen sich Teams mit je zwei Spielern in eine Reihe von Waffenfahrzeugen – einer klemmt sich hinter das Steuer und der andere legt den Finger an den Abzug. Der Schütze muss Zielscheiben mit einem befestigten Geschütz zerstören, während der Fahrer Gas gibt, um die Konkurrenz auszumanövrieren und zusätzliche Punkte in jeder Runde zu sammeln. Nach jeder Runde tauschen der Schütze und der Fahrer die Rollen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Wenn ihr Runden unter den ersten Drei beendet und Kontrollpunkte vor euren Gegnern passiert, verdient ihr euch Bonuspunkte. Aber dennoch ist Treffsicherheit hier das Zauberwort. Für kleinere Ziele erhaltet ihr mehr Punkte und sogar noch mehr, wenn ihr genau in die Mitte trefft. Schützen mit hoher Streuung können sich an den großen grünen Zielscheiben austoben, aber wenn ihr an den kleinen roten Zielen Volltreffer landet, werdet ihr sie in der Rangliste schnell hinter euch lassen. Als Fahrer müsst ihr euch an den Stärken eures Teamkollegen orientieren – wenn euer Schütze gerade einen Lauf hat, solltet ihr den Fuss vom Gas nehmen und sie ein paar mehr Ziele schreddern lassen, bevor ihr zum nächsten Kontrollpunkt rast.