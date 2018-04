Ghost Recon: Wildlands – Erste Inhalte von “Year 2” angekündigt

Der Coop-Shooter Ghost Recon: Wildlands ist nach wie vor recht beliebt. Somit wird er immer noch ordentlich mit Content versorgt.

PVP-Modus und Kampagne profitieren von Year 2

Im zweiten Jahr des Shooters wird es wieder eine Menge Neuerungen geben. So soll neben dem PVP-Modus auch die Kampagne ein kostenloses Update erhalten. Das erste Update erscheint bereits am 10. April 2018 für PC, Xbox One und PS4 und hat den Titel Special Operations 1. Zum Inhalt des Patches gehören ein neuer PvP-Spielmodus, ein neuer PvE-Einsatz, neue Anpassungsmöglichkeiten und weitere Anpassungen. Eine Übersicht der Roadmap seht ihr unter diesen Zeilen. Des Weiteren wurde von Ubisoft der Year 2 Pass angekündigt. Mit diesem erhalten Spieler einen siebentägigen Vorabzugang zu allen neuen Klassen, acht Schlacht-Kisten und ein exklusives Anpassungspaket.

Quelle: Ubisoft