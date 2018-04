RollerCoaster Tycoon Joyride – Neuer Teil der Reihe erscheint in VR

Und noch eine RollerCoaster Tycoon-News. Atari bastelt weiter an dem Franchise und wird in Kürze mit RollerCoaster Tycoon Joyride einen VR-Teil der Reihe veröffentlichen. Zuständig für das Spiel ist auch hier das Studio Nvizzio Creations, die bereits RollerCoaster Tycoon World versemmelten. In dem Spiel sollen vorgefertigte Achterbahnen via VR erlebbar gemacht werden.

RollerCoaster Tycoon auf PlayStation 4 in virtueller Realität

Das Spiel soll laut der Seite BleedingCool auch ohne VR-Brille auf der Konsole gespielt werden. Ein passendes Gameplayvideo von der GDC 2018 haben die Kollegen der Seite VRfocus auf YouTube veröffentlicht. Wann das Spiel erscheint ist noch nicht bekannt. Allerdings wurde bereits eine Trophäenliste veröffentlicht, sodass der Release wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Joyride soll um die 20 Euro kosten und für PC auf Steam und für die PlayStation 4 erscheinen.

