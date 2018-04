Fortnite – Wird immer häufiger auf Pornoseiten gesucht

“Sex Sales”! Diesem Leitspruch folgen Werbemedien schon seit Dekaden. Dies gilt auch in der wunderbaren Welt der Videospiele.

Game meets Porn

Egal ob Lara Croft, die Mädels der “Dead or Alive” Beat em Up’s, die weiblichen Helden bei Overwatch oder sonst wo. Hübsche Protagonistinnen regen die Fantasie der Spieler in vielerlei Hinsicht an. So ist es mittlerweile Gang und Gäbe, dass diese Figuren auch ein Alter-Ego in der Erotikbranche bekommen. Das beweist die Statistik einer bekannten Pornoseite.

Wie vielleicht zu erkennen ist, gingen die Suchanfragen ab dem Zeitpunkt in die Höhe, als der kostenlose Battle Royale Modus freigegeben wurde. Seither ist Fortnite auch aktuell eins der meist gespielten Videospiele. Dadurch wurde wahrscheinlich auch das Interesse an, sagen wir mal, alternativen Beschäftigungen mit Fortnite wesentlich erhöht. Das Phänomen ist jedoch keines Wegs unbekannt. Einer der Dauerbrenner bei den Suchanfragen ist Overwatch. Auch für die Pornoindustrie ist es sehr lukrativ, dass Videospiele schon längst kein Nischenmarkt mehr sind.

Quelle: venturebeat