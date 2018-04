Super Smash Bros. – Enthält die Switch-Version einen Coop-Storymode?

Super Smash Bros. erfreut sich seit dem Debüt auf dem Nintendo 64 sehr großer Beliebtheit. Vor einigen Wochen gab Nintendo dann bekannt, dass es eine Switch-Version geben wird.

Laut dem Brancheninsider Marcus Sellars soll dieser Coop-Storymode in den Nintendo Switch-Ableger implementiert werden. Doch wie siecher diese Aussage ist, kann man noch nicht sagen. Allerdings hat Sellars schon häufiger Informationen enthüllt, welche sich später auch Bewahrheiteten. Es bleibt also nur abzuwarten und zu hoffen. Genaueres wird von offizieller Seite her wahrscheinlich erst zur E3 hin bekannt gegeben.

Regarding the Smash Info. Ice climbers are in it. There is a 2 player story mode and many third parties are in the switch version. This info isn't from Connor. He gave me lots of false info about 2 months ago and I didn't post any of it. He did talk about the first 2 topics…

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) March 31, 2018