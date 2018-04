Splatoon 2 – Das ist das Thema des nächsten Splatfest

Das nächste Splatfest in Splatoon 2 steht bevor und nun steht auch das Thema für Europa fest. Während das japanische Splatfest bereits abgeschlossen ist, können wir uns am nächsten Wochenende vom 7. bis zum 8. April in die Schlacht stürzen. Das Thema dreht sich diesmal um den Kinosnackklassiker schlechthin: Popcorn.

Salzig oder süß?

Die Frage, welche Kinogängern immer wieder gerne gestellt wird, soll in Splatoon 2 nun ein für alle mal geklärt werden: Was schmeckt besser? Salziges oder süßes Popcorn. Pearl wird in diesem Fall das salzige, Marina das süße Popcorn repräsentieren. Wie gewohnt könnt ihr euch bereits jetzt für eine Seite entscheiden, sobald das Splatfest beginnt, hab ihr 24 Stunden, um für euer Team Punkte zu sammeln.

Quelle: mynintendonews