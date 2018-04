Pokémon GO – Niantic präsentiert 8-bit Grafik als Aprilscherz

Der 1. April sorgt auch in der Gamingbranche immer wieder für spaßige Scherze, die Fans zum schmunzeln bringen. Niantic, Entwickler von Pokémon GO, sind mit ihrem Aprilscherz besonders kreativ geworden. So kündigten sie auf ihrer Seite an, dass man den AR-Titel von nun an auch in 8-bit-Grafik erleben könne. Auf diese Weise wolle man das Retro-Feeling ein wenig in das Mobile Game zurückbringen.

Pixeloptik mit höherer Auflösung als 4K

Niantic verspricht in ihrem Scherz, dass die 8-bit-Grafik von Pokémon GO eine doppelt so hohe Auflösung wie das 4K-Format bieten wird. Somit sollen realistische Details und eine unglaubliche Bildschärfe erkennbar sein. So clever dieser Aprilscherz auch ist, sorgt er bei einigen Fans für Reaktionen, mit denen Niantic wohl eher nicht gerechnet hatte. Denn viele Stimmen wurden nun laut, dass es Fans sicher freuen würde, wenn solch eine Option wirklich im Spiel implementiert worden wäre.

Quelle: pokemongolive