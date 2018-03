Duke Nukem Forever Part 2 – Erste Infos geleaked

Fans der gepflegten Ballerei aufgepasst! Der Duke kehrt zurück. Und das stärker und besser als je zuvor!

Come get some!

Laut einer inoffiziellen Quelle arbeitet Gearbox schon seit einiger Zeit an dem Titel. Wobei Duke Nukem Forever Part 2 bisher wohl nur der Arbeitstitel ist. Doch der kommende Ableger des kultigen Machos soll schon über ein ausgearbeitetes Konzept verfügen. So soll es ein Widersehen mit bekannten Schauplätzen aus Duke Nukem 3D geben und auch die legendären Schweine-Cops sind wieder am Start. Auch soll für den neuen Teil eine aufgebohrte Version der Unreal-Engine zum Einsatz kommen. Des Weiteren sei auch eine Collector’s Edition geplant. Genaueres dazu kann bisher nicht gesagt werden. Nur soviel, dass sie eine Duke Nukem Actionfigur enthalten soll. Auf die Frage, wann die Anfrage, wann das Spiel erscheinen soll antworteten die Entwickler lediglich mit When it’s Done!

Quelle: April April