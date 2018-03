The Walking Dead The Final Season – Enthüllung auf PAX East

Telltale wird noch in diesem Jahr, ein letztes Mal Clementines Geschichte erzählen. The Walking Dead The Final Season soll auf der PAX East enthüllt werden.

Clemetine und AJ werden in der letzten Staffel im Vordergrund stehen, soviel macht das veröffentlichte Artwork klar. Clem hat viel durchgemacht und jetzt werden wir die Möglichkeit bekommen, ihr Schicksal zu erleben. Auf der PAX East soll die letzte Staffel enthüllt werden und vielleicht bekommen wir sogar ein Datum für die erste Episode.

Get your first look at The Walking Dead: The Final Season at our PAX East panel next Friday, April 6 at 12:30pm ET. You can also stream it from home on Twitch.

Get all the details here: https://t.co/NKGG4F7yLx pic.twitter.com/WmAgkw9MeQ

— Telltale Games (@telltalegames) 30. März 2018