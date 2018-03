Prey 2 – Videomaterial des gecancelten Titels veröffentlicht

Bevor wir das aktuelle Prey bekamen, arbeitete Human Head Games an dem Cyberpunk ähnlichem Prey 2. Nachdem der Titel gecancelt wurde, gibt es jetzt wieder Gameplay zu sehen.

Andrew Borman, vom Museum of Play, teilte via Twitter Gameplay des ursprünglichen Prey Nachfolgers. Die Entwickler teilten das Gameplay zu Archivierungszwecken mit dem Museum. Der kurze Clip zeigt Gameplay in einem recht fortgeschrittenen Zustand.

Seems like a good day to post a short video I was sent from @humanheadgames cancelled Prey 2. Still look forward to the day that I have more to share. #prototypes #prey2 pic.twitter.com/3Fl0lB4puN

— Andrew Borman (@Borman18) 24. März 2018