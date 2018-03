Far Cry 5 – Spieler haben Checkpoint Probleme

Far Cry 5 ist da und bietet das bekannte Open World Chaos, das man gewohnt ist. Mit an Bord sind aber auch Leider einige Macken wie zum Beispiel die KI. Jetzt kommt noch ein nerviges Problem hinzu.

Far Cry 5’s Checkpoints als direktes Ticket in den Tod

Aktuell findet man eine steigende Anzahl an Videos auf Youtube und Posts in Foren, die über Probleme mit den Checkpoints berichten. Dabei handelt es sich um das altbekannte Death Loop Problem, bei dem das Spiel einen Checkpoint während eures Todes sichert. Lädt man den Checkpoint erneut stirbt man automatisch wieder und wird zum Ladebildschirm zurückgeworfen. Offensichtlich ist das Problem in allen Gebieten von Hope County möglich. Bisher ist Ubisofts Rat, Spieler sollten versuchen den Menübutton so schnell wie möglich zu drücken um die Map aufzurufen, um dann aus der Gefahrenzone zu teleportieren. Einige Nutzer berichten aber bereits, dass diese Methode wenig Erfolg verspricht. Wann ein Patch folgt ist leider unklar.

Quelle: Playstation Lifestyle