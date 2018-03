My Hero Academia: One’s Justice – Stain und Eraserhead als neue Kämpfer präsentiert

Nach und nach werden neue Kämpfer für die Spieleversoftung zum beliebten Anime My Hero Academia vorgestellt, diesmal sind es nicht wirklich Charaktere, mit denen die Fans gerechnet hatten. So treten der Kämpferriege von My Hero Academia: One’s Justice der Hero Killer Stain und Shota Aizawa, besser bekannt als Held Eraserhead und Lehrer von Klasse 1-A, bei. Dies bestätigte ein japanisches Magazin und zeigt bereits erste Screenshots mit den beiden Kämpfern in Action.

Mit Blut paralysieren und Macken auslöschen

Wie die Macken der beiden Charaktere in My Hero Academia: One’s Justice funktionieren, ist noch nicht bekannt. Jedoch kann man schon einmal spekulieren, wenn man die Fähigkeiten aus dem Anime kennt. Stain kann seine Gegner paralysieren, wenn er ihr Blut konsumiert. Je nach Blutgruppe dauert die Paralyse unterschiedlich lang. Eraserhead kann mit einem Blick die Macke seines Gegner so lange nutzlos machen, bis er blinzeln muss, Zudem kämpft er mit präparierten Drahtseilen gegen seine Widersacher. My Hero Academia: One’s Justice erscheint noch in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: shonengamez