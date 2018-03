Deathgarden – Das ist das neue Spiel der Dead by Daylight-Macher

Behaviour Digital, Entwickler des Horrortitels Dead by Daylight, haben einen Teaser veröffentlicht, in welchem sie ihr neues Spiel Deathgarden vorstellen. Nicht nur im Titel scheint Ähnlichkeit zum ersten Spiel des Studios zu bestehen, auch genretechnisch scheinen sich die Entwickler treu zu bleiben. So verrät der Teaser zwar nicht allzu viel, deutet jedoch wieder einen deutlichen Wink in Richtung Horror an.

Dead by Daylight 2.0?

Ein verregneter Wald, ein gefesselter Maskierter und ein Supersoldat, der eine Waffe auf diesen richtet. Mehr ist im Teaser von Deathgarden nicht zu sehen, doch lässt sich anmuten, dass hier auch wieder ähnlich wie in Dead by Daylight ein Jäger/Gejagter-Prinzip ansteht. Wer Interesse am Spiel hat, kann sich bereits jetzt für die Alpha anmelden. Der Titel wird auf der diesjährigen PAX East-Messe in Boston spielbar sein.

Quelle: Izuniy via Youtube