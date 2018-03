Call of Duty: WWII – Zweiter DLC-Pack steht in den Startlöchern

Veteranen und Kanoniere aufgepasst. Der zweite DLC-Pack zu Call of Duty: WWII erscheint bald. Laden und entsichern!

Seid ihr bereit für The War Machine?

Der zweite DLC hat wieder einiges zu bieten. Für den klassischen Multiplayer sind drei neue Maps im Paket.

–Egypt: Hier werdet ihr mit den Schlachten in Nord Afrika konfrontiert. Ringt vor der Kulisse der alten Pyramiden um den Sieg

–Dunkirk: Am Strand der französischen Hafenstadt Dünkirchen trefft ihr auf eure Widersacher

–V2: Bezwingt eure Feinde in einer Raketenforschungseinrichtung im ländlichen Deutschland

Mit der neuen Operation Husky für den Kriegsmodus stellt ihr euch den Achsenmächten auf Sizilien. Des Weiteren wird mit The Shadowed Throne das nächste Kapitel des Nazi-Zombie-Modus freigeschaltet. Call of Duty: WWII – The War Machine wird ab dem 10. April 2018 für PS4 Verfügbar sein. Alle anderen Plattformen müssen sich leider noch etwas gedulden.

Quelle: Pressemeldung