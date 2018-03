Overwatch – Neues Aufstand-Event angeteasert

Das nächste Overwatch-Event steht vor der Tür. Anscheinend ist auch wie im letzten Jahr ein PvE-Event an der Reihe, welches ein wenig die Geschichte des Spiels beleuchtet. Im vergangenen Jahr erlebten wir in “Der Aufstand” die erste Mission von Tracer, begleitet von Mercy, Reinhardt und Torbjörn. Zudem gab es einen zweiten Modus, in dem man jeden Helden wählen konnte. Das neue Event soll jedoch ein anderes Ereignis im Fokus haben.

Initiating archive declassification…

Mission files unlock: April 10. RETWEET to confirm. pic.twitter.com/cTevQ8M5CE — Overwatch (@PlayOverwatch) March 29, 2018

Blackwatch in Action?

In einem Tweet auf dem offiziellen Overwatch-Account wird angeteasert, dass am 10. April ein neues Event ansteht. Es geht um eine Mission in den Archiven, welche 7 Jahre nach dem Aufstand in King’s Row eingereicht wurde. Für kurze Zeit ist auch das Blackwatch-Logo zu erkennen, was Fans vermuten lässt, dass man diesmal mit Mitgliedern der Untergrundorganisation spielen wird. Ein Team aus Reaper, Sombra, Widowmaker und Moira ist da am naheliegendsten. Bestätigt ist bislang aber natürlich noch nichts.

Quelle: @playoverwatch via Twitter