No Man’s Sky – Xbox Release und neues Update

No Man’s Sky kommt jetzt also auch auf die Xbox One. Nachdem kontroversen Start auf PS4 und PC, geht Hello Games jetzt auf die nächste Plattform über.

No Man’s Sky erscheint 2018 für Xbox One

Hello Games haben neben der Xbox One Version, die im späteren Verlauf des Jahres erscheinen soll, auch ein neues Update angekündigt. Sean Murray ging leider nicht ins Detail was in dem kommenden Update enthalten sein wird. Dass schlicht “Next” betitelte Update hat darüber hinaus auch noch kein Datum. Wer sich eine Xbox Version des Titels in sein Regal stellen will, bekommt eine Retail Version von 505 Games.

Quelle: Hello Games (Pressemeldung)