Jurassic World Evolution – Erscheinungsdatum mitsamt Trailer enthüllt

Frontier Developments hat das Erscheinungsdatum zum Aufbauspiel Jurassic World Evolution bekannt gegeben. Passend zum Erscheinungsdatum des Kinofilms Jurassic World: Fallen Kingdom, der am 7. Juni 2018 erscheint, soll der Titel am 12. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Allerdings nur digital, denn die physische Version für PlayStation 4 und Xbox One soll erst am 3. Juli 2018 erscheinen. Für den Fall, dass ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen wollt, haben die Entwickler den passenden Trailer parat.

Standard Edition und Digital Deluxe Edition

Neben der Standard Edition für rund 55 € wird es auch eine Digital Deluxe Edition zu kaufen geben, die die fünf zusätzliche Dinosaurier Styracosaurus, Crichtonsaurus, Majungasaurus, Archaeornithomimus und Suchomimus enthält. Sie wird digital auf Steam, PSN, Xbox Live und im Frontier Store angeboten werden und 5 € mehr als die Standard Edition kosten. Vorbesteller erhalten zudem plattformexklusive Skins für Helikopter und das Off-Road-Fahrzeug.

Quelle: Frontier Developments