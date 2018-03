Far Cry 5 – Kurzzeitig auf Steam nicht verfügbar

Kurz nach Release des von Far Cry 5 kam es in einigen Ländern zu massiven Problemen. Der Titel war schlichtweg auf Steam nicht mehr zu kaufen.

Titel war in verschiedenen Ländern nicht verfügbar

Zocker in Indien, Indonesien, Singapur, China, Vietnam, Südkorea, Taiwan, Hongkong und den Philippinen schauten in die Röhre. Obwohl der Release Termin fest stand und einige auch vorbestellt hatten, war der Titel auf Steam nicht zum Kauf freigegeben. Der Buy Button hatte gefehlt. Glücklicherweise wurde der Fehler frühzeitig von Ubisoft bemerkt und prompt in Zusammenarbeit mit Valve aus der Welt geschafft. Doch warum der Titel für einen kurzen Zeitraum verschwand, wurde bisher Seitens Ubisoft oder Valve nicht bekannt gegeben.

Quelle: Gadgets360