Dying Light – Prison Heist Modus veröffentlicht

Dying Light ist wie ein Zombie einfach nicht totzukriegen. Mit dem heutigen Content Drop #4 und #5 bekommt das Spiel unter anderem einen neuen Modus.

Dying Light bekommt neuen Modus

Prison Heist ist ein neuer Modus, indem ihr allein oder mit Freunden in eine Waffenkammer in einem Gefängnis einbrechen. Das Gefängnis ist dabei natürlich voll mit Zombies und befindet sich auf einer isolierten Insel. Zusätzlich gibt es einen neuen Zombie, der größer und stärker als der Demolisher ist. Im neuen Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom neuen Prison Heist Modus verschaffen. Das Update ist ab sofort für PS4, Xbox One und PC verfügbar.

