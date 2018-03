Die Säulen der Erde – Letzter Teil der Trilogie wird heute veröffentlicht

Der Spieler erlebt aus der Sicht der drei Hauptcharaktere Jack, Aliena und Philip den Bau der gotischen Kathedrale von Kingsbridge. Ein verworrenes Netz aus Eifersucht, Mord und politischem Kalkül mit dem Ziel, der Stadt zu neuer Größe zu verhelfen, bildet den Handlungsrahmen für die spielbaren Charaktere. Matt Kempke, Autor und Game Designer des Spiels, sagt: “Es war sowohl eine Ehre als auch Herausforderung, einen derart umfangreichen und bekannten Roman in ein Spiel zu verwandeln. Wir haben versucht, so nah wie möglich an der Idee und den Gefühlen der ursprünglichen Geschichte dran zu bleiben, gleichzeitig jedoch auch die immersiven Elemente, die das interaktive Romanformat erlaubt, in das Spiel zu implementieren.” Kevin Mentz, ebenfalls Autor und Designer von „Die Säulen der Erde“, ergänzt: “Wir nutzen den interaktiven Aspekt des Spiels, um den Spieler in die Geschichte emotional zu involvieren und die Entscheidungen, die im Verlauf des Spiels getroffen werden, fühlen sich dadurch stets bedeutsam an.”