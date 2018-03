WoW Battle for Azeroth – Unterstützung durch Vulpera

Die Alpha von der nächsten Erweiterung für World of Warcraft bietet immer wieder neuen Inhalte. Mit dem neuen Patch für Battle for Azeroth gab es wieder zahlreiche Neuerungen zu enddecken, unter anderen auch zu den beliebten Vulpera. Diese nieldichen Fuchs-Wesen haben schon jetzt zahlreiche Fans und die Spekulationen um sie herum reichen bis hin zu Vermutungen einer weiteren verbündeten Fraktion.

Vulpera Kinder als Begleiter?

Doch nun gibt es neue Anzeichen für die Stellung der Vulpera in Battle for Azeroth. Den neusten Spieldatein zu Folge wird es die Vulpera als Begleiter geben. Die Dataminer haben eine Reihe von Zaubern für die kleinen Fuchs-Wesen entdeckt. Darunter gab es zum Beispiel einen Zauber der das Tempo aller Verbündeten der Vulpera-Armee um 10% erhöht, oder einige Zauber mit denen ein kleines Vupera Kind beschworen wird. Die Frage die sich nun stellt, ist für was genau diese Zauber verwendet werden. So könnte es sich bei den Vulpera Begleitern um Haustiere, oder Effekte eines Gegenstandes handeln. Eine Spieler vermuten dass die Vulpera Kinder im Zuge der Kinderwochen ins Spiel gebracht werden und so durch an eine spezielle Questreihe gebunden sein werden.

So oder so, diese neuen Informationen und Spieldateien bestätigen, aber verneinen auch nicht, dass die süßen Füchse als nächste verbündete Fraktion ins Spiel eingebunden werden. Daher dürfen Fans der Vulpera weiter darauf hoffen. Daher werden wir euch bei diesem Thema natürlich weiter auf dem laufenden halten.

