Warframe – Wie funktionieren Clans im Spiel?

Warframe ist ein Spiel, in dem ihr gut alleine vorankommen könnt. Aber natürlich hat es einige Vorteile, wenn ihr mit anderen Spielern in einem Clan zusammen seid. Die Vorteile sind dabei vielfältig und betreffen neben dem Zusammenspiel auch Handel und neue Warframes und Waffen. In diesem Special möchte ich euch daher zeigen, warum ihr einem Clan beitreten oder einen eigenen gründen solltet.

Wie kann ich einem Clan in Warframe beitreten?

Einem Clan könnt ihr nur beitreten, indem ihr eine Einladung erhaltet und diese annehmt. Neben dem offiziellen Warframe Forum bieten auch Seiten wie Reddit spezielle Kanäle an, in denen ihr nach einem Clan suchen könnt. Auf diese Weise könnt ihr euch einen Clan suchen, der zu euch passt und dann nach einer Einladung fragen. Ist eine Einladung erfolgt, habt ihr drei Tage, um diese Ingame zu akzeptieren. Macht ihr das nicht, verfällt die Einladung und ihr müsst erneut eingeladen werden. Habt ihr die Einladung jedoch erfolgreich akzeptiert, erscheint eine Blaupause für einen Clan Schlüssel in eurem Inventar. Diesen Schlüssel müsst ihr dann im Foundry Modul eures Schiffes bauen, was 12 Stunden dauert. Danach könnt ihr das Clan Dojo betreten.

Wie gründe ich meinen eigenen Clan?

Wollt ihr lieber euren eigenen Clan haben, um mit Freunden spielen zu können, geht das ganz einfach. Im Menü unter dem Punkt “Communication” wählt ihr Clan und dann die Option “Start your own Clan”. Danach müsst ihr nur noch einen Namen wählen, der noch nicht vergeben ist und erhaltet dann die Blaupause für den Clan Schlüssel. Als Gründer des Clans seid ihr automatisch der Warlord, was im Grunde die Admin Position ist. Für andere Mitglieder eures Clans könnt ihr individuell festlegen, welche Berechtigungen diese haben sollen.

Welche Vorteile bietet mir ein Clan?

Punkt Nummer 1 ist, dass ihr im Clan Dojo am Handelsposten einfacher mit anderen Spielern handeln könnt. Direkt aus dem Trade Chat heraus könnt ihr dabei Handelspartnern eine Einladung schicken, sodass diese dann automatisch zu euch kommen, um die Transaktion abzuwickeln. Waffen, Warframes und mehr bringt euch das Clan Dojo aber auch. Verschiedene Labore können gebaut werden, die dann durch den Einsatz von Ressourcen erforscht werden müssen und danach mit Credits gekauft werden können. So erhaltet ihr diverse Waffen und Warframes, die euch im Verlauf entweder als Quelle für Mastery XP dienen oder euch tatkräftig im Kampf helfen.

Wie kann ich das Clan Dojo gestalten?

Seid ihr der Warlord des Clans oder habt die Berechtigung erhalten im Dojo bauen zu dürfen, könnt ihr das Aussehen des Dojos anpassen und neue Räume hinzufügen. Jeder Raum und jede Dekoration muss mit Ressourcen gebaut und dann platziert werden. Was man euch leider nicht erklärt ist, wie man Wände farbig gestalten kann. Ihr könnt in eurem Dojo das Tenno Lab bauen, in diesem findet ihr rechts eine kleine Konsole für Pigmente. Diese Pigmente braucht ihr, um Räume im Dojo farbig zu gestalten. Doch wie kommt man an die Pigmente? Hier müsst ihr zuerst die Erforschung eines der Pigmente starten. Jedes Pigment wird von einem bestimmten Gegner gedroppt, aber erst nachdem ihr die entsprechende Erforschung eines Pigments gestartet habt. Danach müsst ihr Missionen finden, in denen der geforderte Gegnertyp auftaucht. Erledigt ihr diese, lassen sie eine variable Anzahl an Pigmenten fallen. Jedes Pigment benötigt eine unterschiedliche Anzahl an Pigmenten, um erforscht werden zu können, je nachdem wie selten der geforderte Gegnertyp ist. Habt ihr die nötige Anzahl erreicht, startet die Forschung und nach zwei Tagen könnt ihr die Farbe nutzen. Baut danach in einem Raum ein Polychrom Modul, dieses ermöglicht es euch die Farben eines Raumes zu ändern.

Wie kann ich ein eigenes Clan Logo in Warframe bekommen?

Seid ihr der Besitzer eines Clans, habt ihr die Möglichkeit ein eigenes Clan Logo ins Spiel zu bekommen. Dazu braucht ihr erst mal euer Logo Design im PNG Format und 128×128 Pixel groß. Zusätzlich braucht ihr noch 150 Platinum in eurem Account, um diese Funktion nutzen zu können. Habt ihr beides zusammen, loggt ihr euch auf Warframe.com ein und geht in euren Account. Unter Clan Settings seht ihr die Option, ein Clan Emblem hochzuladen. Klickt auf den Button, wählt euer Design aus und ladet dies hoch. Ihr bekommt noch einmal eine Vorschau, wie euer Emblem im Spiel aussehen könnte und könnt hier noch abbrechen. Seid ihr aber zufrieden, bestätigt ihr den Vorgang und dann heißt es warten, da ein manueller Check notwendig ist. Nach ein paar Wochen solltet ihr eine Bestätigung erhalten, wenn euer Logo akzeptiert wurde. Eine Ablehnung erfolgt nur dann, wenn euer Emblem rechtswidrige Symbole oder Zweideutigkeiten enthält. Im Fall einer Ablehnung erhaltet ihr euer Platinum nicht zurück.