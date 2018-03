The Swords of Ditto – LocoRoco-Quest erscheint am 24. April für PC und PS4

Die Entwickler onebitbeyond, SIE Studios Japan und Devolver Digital haben bekannt gegeben, dass sie in das kommende Spiel The Swords of Ditto eine PS4-exklusive LocoRoco Crossover-Quest veröffentlichen werden. Von London aus arbeitet onebitbeyond seit Ende 2015 an The Swords of Ditto und wird das Spiel auf der PAX East 2018 im April ausführlich vorstellen.

Loco Roco feiert in The Swords of Ditto Comeback

Die spezielle Quest wird Abenteurer damit beauftragen, eine geheime Höhle zu betreten und alle wilden LocoRocos zu bekämpfen, während sie sich gegen die üblichen Bösewichte der Moja-Truppe verteidigen. Mit vertrauter Musik, Soundeffekten und sogar Gesang bekommen alle triumphierenden Helden eine wirklich würdige Belohnung!

The Swords of Ditto erscheint am 24. April auf PlayStation 4 und PC.

Quelle: Devolver Digital via Pressemeldung