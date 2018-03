Soul Calibur 6 – Geralt von Riva im Trailer präsentiert

Zum allerersten Mal wird Geralt von Riva, Protagonist der Witcher-Reihe, in einem anderen Spielefranchise auftauchen. In Soul Calibur 6 wird er als Gastkämpfer gegen Veteranen in der Serie antreten. Dabei sind besonders sein ausgereifter Schwertkampfstil und seine magischen Zeichen seine größten Stärken. In einem Video erzählen Entwickler von CD Projekt Red, wie sie Geralt für Soul Calibur optimiert haben.

Monstertöter in Action

Bei CD Projekt Red ist man sehr stolz, dass Geralt es in Soul Calibur 6 geschafft hat. So kann man Leuten, die vielleicht nicht mit der Witcher-Reihe vertraut sind, diesen sympathischen, sarkastischen, alten Mann vorstellen. Im Kampf ist er extrem präzise, was man während der Entwicklung unbedingt beachten wolle. So wurde der Motion Capture-Schauspieler von Geralt extra ins Studio gebeten, um einige Aktionen für das Spiel aufzunehmen. Soul Calibur 6 erscheint noch in diesem Jahr.

Quelle: Izuniy via Youtube