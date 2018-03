Neverwinter Nights – Enhanced Edition auf Steam released

Rollenspielfans älteren Semesters erinnern sich bestimmt noch an Neverwinter Nights. Das Rollenspielepos aus dem Jahr 2002 bekam eine Frischzellenkur.

Enhanced Edition enthält Inhalt aus der Diamond Edition

Die Diamond Edition enthält neben den beiden Erweiterungspaketen Der Schatten von Undernzit und Horden des Unterreichs noch drei Premium Module aus der Community. Auch das viel geschätzte Aurora Toolset und der Dungeon Master Client sind mit an Bord. Technisch wurde das Spiel an heutige Systeme angepasst, was unter anderem eine Auflösung bis zum 4K-Standard erlaubt. Die Neverwinter Nights Enhanced Edition ist für 19,90 Euro auf Steam zu haben.

Quelle: Steam