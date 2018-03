LEGO Die Unglaublichen – Jetzt offiziell für den Kinostart angekündigt

Nachdem bereits letzte Woche bekannt wurde, dass Warner Bros. und TT Games womöglich an einer LEGO Die Unglaublichen Videospielumsetzung arbeiten, kündigte der Publisher das Projekt nun offiziell an. Damit ist es die erste Pixar-Umsetzung in LEGO-Form. Das Spiel wird die beiden Disney Pixar Filme Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2 in seiner eigenen Form auf die Bildschirme bringen. Dabei haben Spieler wie gewohnt die Kontrolle über ihre liebsten Charaktere aus den Filmen.

LEGO Die Unglaublichen erscheint am 15. Juni 2018

Im Spiel können Spieler diverse Story-Level und eine epische Spielwelt, einschließlich Municiberg und Nomanisan Island, erkunden und ihre Fähigkeiten nutzen, um die Superschurken der Stadt ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das Ganze ist wie immer entweder alleine oder im Koop-Modus für zwei Spieler möglich.

„Das Franchise von Die Unglaublichen – vollgepackt mit Superhelden-Charakteren, Abenteuer und Teamwork, in Kombination mit dem Humor, dem Rätsellösen und unerwarteten Überraschungen der LEGO Spiele – schafft eine perfekte Kombination für Spieler. Mit LEGO Die Unglaublichen erleben Fans die pausenlose Action aus beiden Filmen und bekämpfen als Superhelden-Familie zusammen das Verbrechen“, sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games Publishing.

Das Spiel erscheint passend zum deutschen Kinostart am 15. Juni 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment via Pressemeldung