Far Cry 3: Classic Edition – Remaster erscheint im Mai 2018

Nachdem Far Cry 5 gestern endlich veröffentlicht wurde, schiebt Ubisoft das Releasedatum der Classic Edition von Far Cry 3 nach. Demnach wird die Remasterversion des 2012 veröffentlichten Ego-Shooters im Mai 2018 den Weg auf die Konsolen finden. Wie bereits im letzten Monat im Zuge des Season-Passes angekündigt, wird die Neuauflage zuerst für Besitzer der Zusatzinhalte zur Verfügung stehen. Der Season-Pass ist entweder solo oder in Form der Gold Edition erhältlich.

Far Cry 3 Classic Edition erscheint im Mai 2018

Für den Season-Pass wird die neue Version am 29. Mai 2018 im Store zum Download bereitstehen. Alle anderen, die auf die DLC´s verzichten müssen sich noch bis zum 26. Juni 2018 gedulden. Allerdings solltet ihr euch überlegen, ob es das Wert ist. Denn die Classic Edition soll einzeln 29,99 Euro kosten.

Quelle: playm.de